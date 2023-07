Oppenheimer: pai da bomba atômica visitou o Brasil em 1953 e exaltou potencial atômico do País

Oppenheimer à imprensa em 1953: "Brasil poderá possuir o segredo atômico" Foto: Oswaldo Palermo/Estadão





O longa do diretor Christopher Nolan sobre a criação da bomba atômica Oppenheimer conta a história do físico J. Robert Oppenheimer que dirigiu o Laboratório de Los Alamos, nos Estados Unidos, onde foi criado o Projeto Manhattan de onde saiu uma das maiores armas já vistas pela humanidade.

Conhecido como O “Pai da Bomba Atômica, o cientista americano veio ao Brasil em 1953, num momento em que o mundo vivia a Era Atômica e o temor da guerra e da aniquilação atormentava nações.

O professor J. Robert Oppenheimer voltou ao Brasil em 1961 para participar de uma semana de palestras e conferências sobre seu trabalho de Teoria do Campo Unificado. Ao Estadão, Julius Robert Oppenheimer declarou que o Brasil poderia em breve criar sua bomba atômica.





A energia atômica resolverá as necessidades do Brasil

Estadão - 8/7/1953

Página do Estadão de 8 de julho de 1953 Foto: Acervo Estadão





Como mostra a matéria acima, Oppenheimer considerava o fato do País lutar contra a falta de energia elétrica sem possuir minas de carvão nem indústria petrolífera forte e endossava o interesse brasileiro pela produção de energia atômica.

Oppenheimer acreditava que o Brasil estaria entre as potências com segredo atômico, já que era a nação sul-americana com pesquisas mais adiantadas no campo atômico.





Energia atômica como solução

Estadão - 2/8/1953

Página do Estadão de 2 de agosto de 1953 Foto: Acervo Estadão





Teoria do Campo Unificado

O professor J. Robert Oppenheimer voltou ao Brasil em 1961 para participar de uma semana de palestras e conferências sobre seu trabalho de Teoria do Campo Unificado.

Estadão - 19/9/1961

Página do Estadão de 19/9/1961 Foto: Acervo Estadão

Estadão - 22/9/1961

Página do Estadão de 22/9/1961 Foto: Acervo Estadão





O professor Oppenheimer durante palestra no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, no Rio de Janeiro em 1961 Foto: Autor não identificado/Estadão

