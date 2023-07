‘Oppenheimer’: Diretor escala própria filha para ‘explodir’ em cena de bomba atômica; entenda

Christopher Nolan escalou a própria filha, Flora, para uma interpretar vítima da bomba atômica construída pelo personagem de Cillian Murphy em Oppenheimer. O longa chega nos cinemas no dia 20 de julho.

Em entrevista ao The Daily Telegraph, o diretor explica que a cena é breve e a participação da sua filha é apenas para ilustrar os efeitos da bomba na pele humana. Na trama, o trecho é uma alucinação do protagonista vivido por Cillian.

Christopher Nolan e Cillian Murphy em exibição de 'Oppenheimer' em Londres Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP / Vianney Le Caer/Invision/AP

“Sinceramente, eu tento não analisar minhas próprias intenções”, disse Christopher sobre o momento que Flora aparece com proteses no rosto. Segundo o diretor, a escalação aconteceu espontâneamente, em meio a uma visita da filha no set de filmagem.

“Era uma cena experimental, não muito planejada. Ela estava no set, e se mostrou disposta a ir com a gente nessa jornada”, disse. Sobre o simbolismo de ser sua filha uma das vítimas da história, ele refletiu:

“Acho que o ponto daquela cena é que, se você cria algo tão destrutivo quanto uma bomba, ela também vai destruir aqueles que você ama. Talvez tenha sido meu jeito de expressar esse sentimento”.

Oppenheimer é baseado no livro biográfico Prometeu Americano: O Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer, escrito por Kai Bird e Martin J. Sherwin. O longa acompanha a vida do físico J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) e um grupo formado por outros cientistas ao longo do desenvolvimento da arma nuclear que foi responsável pelas tragédias nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 1945.

Oelenco também traz nomes como Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Gary Oldman, Jack Quaid, Gustaf Skarsgård, Rami Malek e Kenneth Branagh.