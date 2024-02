Playcenter e Cacau Show: Fábrica de chocolate comprou, mais que marca, um ícone afetivo. Veja fotos

Mesmo que a Cacau Show resolva reabrir o Playcenter, nunca mais haverá um parque como o Playcenter, por mais caprichado, tecnológico, divertido e legal que seja. Não se trata de saudosimo e nastolgia de pais, mães, tios e tias sentimentais.

As condições que fizeram o Playcenter ser o lugar mágico e de fantasia que ele era não existem mais. O mundo mudou, a cidade mudou, as crianças mudaram. Não têm mais as mesmas carências materiais, tecnológicas e de acesso à diversão que antes. Ainda assim, que venha um novo Playcenter, seja onde for, com muito chocolate.