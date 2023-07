Revolução constitucionalista de 1932 nas páginas do Estadão

Páginas do Estadão publicadas durante a Revolução de 1932. Foto: Acervo Estadâo

Data cívica mais importante do Estado de São Paulo, 9 de julho celebra a memória da Revolução Constitucionalista de 1932 , um levante armado dos paulistas contra o governo de Getúlio Vargas (1930-1945). Motivada pelos desfechos da Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas à Presidência e significou perda de poder e autonomia política para a elite de São Paulo, o levante Constitucionalista fez os paulistas pegarem em armas para defender a criação de uma nova Assembleia Constituinte, novas eleições e o fim do governo provisório.

O jornal na Revolução de 1932

Um vasto conjunto documental sobre o conflito compõe a coleção do Acervo Estadão sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. Fotografias, charges, cartazes, imagens em rotogravuras e uma vasta cobertura jornalística da época [O Estadão não só cobriu, mas participou ativamente do levante] integram esse material arquivado.

Uma parte deste conteúdo está aqui selecionado. Entre eles, dez capas com os primeiros dias da revolução e outras sobre o momento da rendição, em outubro. Numa delas, é possível ler o descontentamento do General Isidoro Dias Lopes com a capitulação decidida por outros líderes do movimento.

Clique nos links indicados e navegue por edições inteiras nas páginas do jornal da época que narram o dia a dia da revolução que marcou a história de São Paulo e do País.

Numa ação voltada à arrecadação de fundos para os órfãos da revolução, o jornal organizou a venda e leilão de livros raros, publicações e autógrafos e produziu um Ex-Libris especia l - criado pelo pintor e artista plástico José Wasth Rodrigues , para os colaboradores da campanha.

Ex-Libris é um tipo de selo ou etiqueta com desenhos e palavras que identifica a biblioteca à qual determinados livros pertencem. A expressão vem do latim e em português significa “dos livros de”. Neste caso, os Ex-Libris, numerados sequencialmente, identificariam uma biblioteca dispersa, mas com um propósito comum.

Ex-Libris criado para campanha de leilão de livros raros em pró da Revolução Constitucionalista de 1932. Foto: José Wasth Rodrigues

Fotos da Revolução Constitucionalista de 1932 + 7

A morte de cinco pessoas em 23 de maio durante uma manifestação contra os interventores se transformou no estopim da revolução. Quatro deles - Mário Martins de Almeida, Euclides Miragaia, Dráusio Marcondes de Sousa e Antônio Américo Camargo de Andrade - entrariam para a História como um dos símbolos do movimento com as letras iniciais de seus nomes: Miragaia, Martins, Drausio e Camargo.

9 de julho

O movimento constitucionalista deveria ser iniciado no dia 14 de julho, a data da Revolução Francesa, mas foi antecipado para o dia 9, por causa do risco de traição entre os conspiradores. Naquele 9 de julho, as forças paulistas lideradas pelo General Isidoro Dias Lopes tomaram o estado e iniciaram a marcha para o Rio de Janeiro.

Acreditava-se que Minas Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do Sul ajudariam enviando forças para retirar Getúlio Vargas do poder. Não aconteceu. Houve movimentos isolados no Rio Grande e no Mato Grosso facilmente destruídos. Em pouco tempo São Paulo, que planejava uma ofensiva rápida contra a capital, se viu cercado por numerosas tropas federais.

Armistício e rendição

Inferior em número e em recursos bélicos, os paulistas capitularam em 2 de outubro de 1932 , após 84 dias de combates Calcula-se que cerca de mil vidas foram perdidas na batalha. Suas lideranças civis e militares foram expatriadas.

Embora vencido militarmente, o levante paulista aumentou a pressão sobre o governo Vargas e importantes demandas do movimento foram concretizadas . Em 1933, Getúlio Vargas nomeou um paulista, Armando de Sales Oliveira, interventor de São Paulo. Em 1934 uma nova Constituição foi promulgada.

REVOLUÇÃO DE 32 NAS CAPAS DO JORNAL

> Estadão - 11/7/1932

Estadão - 11/7/1932 Foto: Acervo Estadão

> Estadão - 12/7/1932

Estadão - 12/7/1932 Foto: Acervo Estadão

> Estadão - 13/7/1932

Estadão 13/7/1932 Foto: Acervo Estadão

> Estadão - 14/7/1932

Estadão - 14/7/1932 Foto: Acervo Estadão

> Estadão - 15/7/1932

Estadão - 15/7/1932 Foto: Acervo Estadão

> Estadão - 16/7/1932

Estadão - 16/7/1932 Foto: Acervo Estadão

> Estadão - 17/7/1932

Estadão - 17/7/1932 Foto: Acervo Estadão

> Estadão - 18/7/1932

Estadão - 18/7/1932 Foto: Acervo/Estadão

> Estadão - 19/7/1932

Estadão - 19/7/1932 Foto: Acervo Estadão

> Estadão - 20/7/1932

Estadão - 20/7/1932 Foto: Acervo Estadão

> Estadão - 10/8/1932

Estadão - 10/8/1932 Foto: Acervo Estadão

> Estadão - 30/9/1932

Estadão - 30/9/1932 Foto: Acervo Estadão

> Estadão - 1/10/1932

Estadão - 1/10/1932 Foto: Acervo Estadão

> Estadão - 2/10/1932

Estadão - 2/10/1932 Foto: Acervo Estadão

Estadão - 2/10/1932 Foto: Acervo Estadão

Capa do Suplemento Rotogravura de 25/8/1932 comos retratos dos estudantes Mário Martins de Almeida, Euclides Miragaia, Dráusio Marcondes de Souza e Antônio de Camargo Andrade, os primeiros a morrer nos eventos da causa constitucionalista. Foto: Acervo Estadão

Durante a Revolução de 1932, uma das capas (14/9/1932) foi o túnel na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Foto:

Revolução Constitucionalista + 13

