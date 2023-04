Escola na Flórida retira livro de Anne Frank de sua biblioteca

AP - ORLANDO, FLÓRIDA - Uma escola secundária na costa atlântica da Flórida removeu uma história em quadrinhos baseada no diário de Anne Frank depois que um líder de um grupo conservador de defesa a desafiou, alegando que minimizava o Holocausto. Anne Frank’s Diary: The Graphic Adaptation foi removido de uma biblioteca na Vero Beach High School depois que uma líder do Moms for Liberty em Indian River County levantou uma objeção. O diretor da escola concordou com a objeção e o livro foi removido no mês passado.

O livro a certa altura mostra a protagonista caminhando em um parque, encantada por estátuas femininas nuas, e posteriormente propondo a uma amiga que mostrassem os seios uma à outra. De acordo com a política do distrito escolar, o diretor toma a decisão sobre um livro contestado. Se alguém discordar da decisão de manter o livro contestado nas prateleiras, pode-se recorrer a um comitê distrital. A história em quadrinhos de Anne Frank foi checada duas vezes antes de ser removida, disse Cristen Maddux, porta-voz do distrito escolar do condado de Indian River, na segunda-feira. Vero Beach está localizada a 105 milhas (169 quilômetros) a sudeste de Orlando.

'Anne Frank’s Diary: The Graphic Adaptation' foi removidada biblioteca da Vero Beach High School Foto: Dave Caulkin / AP

Outros livros sobre Anne Frank e cópias do diário publicado que ela escreveu relatando seu tempo se escondendo dos nazistas com sua família e outros judeus na Amsterdã ocupada pelos alemães permanecem nas bibliotecas do sistema escolar. O diário da adolescente judia foi publicado em 1947, vários anos depois de sua morte em um campo de concentração, e se tornou um clássico lido por dezenas de milhões de pessoas em todo o mundo.

Por lei, as escolas da Flórida são obrigadas a ensinar sobre o Holocausto, e nada mudou a esse respeito, disse Maddux. “O feedback de que o Holocausto está sendo removido do currículo e os alunos não sabem o que aconteceu, não é o caso”, disse Maddux.

Além da história em quadrinhos de Anne Frank, a associação Moms for Liberty em Indian River County se opôs a três livros da série Assassination Classroom, e eles também foram removidos. A líder do Moms for Liberty, Jennifer Pippin, disse que a história em quadrinhos de Anne Frank violou os padrões do estado para ensinar o Holocausto com precisão.

Publicada em 2018, a história em quadrinhos foi adaptada do diário de Anne Frank por Ari Folman, e David Polonsky forneceu as ilustrações. Os pais de Folman são sobreviventes do Holocausto.

Continua após a publicidade

Quando contatada por e-mail, a editora do livro, Pantheon Graphic Library, encaminhou a consulta a Yves Kugelmann, membro do conselho de uma fundação criada pelo pai de Anne Frank, Otto, dedicada à distribuição do diário de Anne Frank e outros assuntos. Kugelmann não respondeu imediatamente às perguntas.

A American Library Association informou no mês passado que houve mais de 1.200 demandas para censurar livros de bibliotecas no ano passado nos EUA, o número mais alto desde que a associação começou a rastrear há mais de 20 anos.