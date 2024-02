Casa, apartamento ou condomínio? Qual a moradia mais comum na sua cidade? Veja mapa interativo

Estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com base no Censo 2022 revela que apenas três cidades do Brasil têm mais moradores em apartamentos do que em casas. Duas delas estão localizadas em São Paulo (São Caetano do Sul e Santos), enquanto a outra fica em Santa Catarina (Balneário Camboriú).

Santos é a cidade brasileiro com maior número de apartamentos na relação proporcional com a população Foto: Anderson Bianchi/Prefeitura de Santos/

Os dados, divulgados nesta sexta-feira, 23, desmistificam a percepção de que a maior parte da população dos grandes centros urbanos vive em edifícios. O total de brasileiros que moravam em casas no ano passado era quase sete vezes maior dos que viviam em apartamentos.

Por outro lado, os números comprovam que o percentual de pessoas que moram em apartamentos vem aumentando em relação às últimas décadas. Como está esta proporção na sua cidade? Confira no mapa interativo do Estadão.