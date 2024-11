Casal de influencers é alvo de buscas: Polícia apreende joias de Viviane Noronha e MC Poze do Rodo

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, nesta sexta-feira, 1, operação para cumprir dez mandados de busca e apreensão contra influenciadores digitais que seriam responsáveis por um esquema ilegal de sorteios de rifas pelas redes sociais. Um dos alvos da Operação Rifa Limpa foi a influencer Viviane Noronha, de 20 anos, casada com o funkeiro MC Poze do Rodo.

PUBLICIDADE Na residência do casal foram apreendidos carros de luxo e jóias, inclusive as correntes de ouro usadas pelo funkeiro. Poze usou sua rede social para desabafar. “Levaram meus carros, meus ouros, quase fui também”, postou em sua página no Instagram. Disse ainda que sua mulher “não fez nada errado”.

O MC Poze do Rodo também realiza e posta sorteios em suas redes sociais, mas a Polícia Civil do Rio não confirmou se ele está entre os investigados nesta operação.

Influenciadora Viviane Noronha, cujas joias foram alvo de apreensão da Polícia Civil nesta sexta-feira. Ela é acusada de fraudes em rifas Foto: Reprodução/TV Globo

Joias apreendidas pela Polícia Civil do Rio na casa da influencer Viviane Noronha, de 20 anos, casada com o funkeiro MC Poze do Rodo. Foto: Polícia Civil/Divulgação.

Conforme a Polícia Civil, a ação teve como objetivo apreender documentos que comprovem fraudes nos processos de realização de rifas e dos bens sorteados aos supostos ganhadores. Segundo a investigação, “ao divulgarem as atividades pelas redes sociais, os influenciadores visam lucros ilícitos à custa de um grande número de pessoas, utilizando mecanismos fraudulentos”.

Ainda segundo a polícia, os sorteios são baseados em parâmetros da Loteria Federal, criando uma falsa aparência de legitimidade e segurança. No entanto, não existe auditoria oficial para verificar o real ganhador. Os agentes também constataram que os integrantes do esquema utilizam um aplicativo personalizado, “que levantam fortes suspeitas de fraude e em completo desacordo com a legislação vigente”.

A realização de rifas exige autorização prévia da Secretaria de Avaliação, Planejamento e Energia e Loteria (Secap), ligada ao Ministério da Fazenda, e apenas instituições sem fins lucrativos têm permissão para promover esses sorteios.

Em sua rede social, MC Poze do Rodo fez várias postagens reclamando da ação policial. “Os caras entra (sic) aqui em casa, filma minha casa toda, meus carros, meus pertences. Joga na mídia assim sem querer saber de nada. Loucura não acham?”, disse no Instagram.

Em outra postagem, disse que os policiais chegaram com um mandado de busca. “Não fui o indiciado, não foi sobre mim, foi sobre minha esposa, mas está super tranquilo porque não fizemos nada de errado. Sabe como é, quando o favelado começa a botar a bagaça no bolso, incomoda, mas até a semana que vem tá tudo resolvido. Meus carros, meus ouros, meu celular. Está sendo tudo resolvido por meus advogados”, disse, em vídeo.

MC Poze do Rodo fala sobre busca em apreensão em sua casa nas redes sociais Foto: Reprodução

Ele afirmou também que Viviane sempre entregou os prêmios sorteados. “É fake news a nosso respeito. De não entregar prêmio? É fake news. Todos os prêmios que ela fez está (sic) no Instagram.”

Com 1,6 milhão de seguidores apenas no Instagram, Viviane Noronha tem três filhos com o cantor. Em 2021, os dois se separaram quando ela estava na terceira gravidez. Os dois reataram o casamento este ano. Além de influenciadora digital, Viviane é dona de uma marca de produtos capilares veganos.

A reportagem procurou Viviane e MC Poze do Rodo e ainda aguarda retorno. Também entrou em contato um dos advogados que defendem o casal e espera uma manifestação da defesa.