Cinco pessoas da mesma família morrem em incêndio no DF; três vítimas eram crianças

Cinco pessoas de uma mesma família morreram em um incêndio em Planaltina nesta segunda-feira, 12, próximo à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. Segundo o Corpo de Bombeiros, o socorro chegou ao local sete minutos após o chamado, mas já era tarde.

No local, foi encontrado um incêndio em uma casa construída em madeira e lona, com chamas generalizadas e colapso estrutural. Testemunhas relataram aos bombeiros a existência de vítimas no interior do imóvel. Após conseguirem amenizar as chamas, os bombeiros encontraram cinco corpos carbonizados dentro da casa, sendo uma mulher de 43 anos, a filha dela de 14, e as netas de 9, 8 e 5 anos.

Casa construída em madeira e lona foi destruída pelo fogo; cinco pessoas morreram. Foto: Corpo de Bombeiros do Distrito Federal/Divulgação