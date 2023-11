Como um trisal teve a união estável reconhecida na Justiça e registrou um filho com 2 mães e 1 pai

Um homem e duas mulheres, que vivem juntos como um trisal, conseguiram na Justiça do Rio Grande do Sul o reconhecimento de união estável, em decisão considerada rara por especialistas. O caso ocorreu em Novo Hamburgo, no início de setembro, quando o juiz Gustavo Antonello, da 2.ª Vara de Família Sucessões local, atendeu ao pedido de Denis Ordovás, de 51 anos, Leticia Pires Ordovás, também de 51 anos, e Keterlyn Oliveira, de 32.

No mês seguinte, nasceu um filho, fruto da gestação de Keterlyn, e os três foram registrados como pais. Juntos há 10 anos, eles dizem ter recorrido à Justiça justamente pelo desejo de terem um bebê. “Decidimos oficializar a nossa união exatamente depois de descobrir a gravidez da Katy (apelido de Keterlin)”, relata Denis.

Em junho de 2018, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) proibiu que cartórios reconhecessem a união estável de trisais, mas eles continuaram acionando os tribunais para tentar uma sentença favorável. “O fato é que, mesmo que os tabelionatos sejam proibidos de lavrarem esse tipo de escritura, essas famílias continuarão a existir, e ficarão ainda mais descobertas de direitos”, diz Priscila Agapito, integrante do Instituto Brasileiro de Direito de Família e pós-graduada na área.

Trisal formado por Leticia Pires Ordovás, Keterlyn Kaefer de Oliveira e Denis Ordovás: união estável garantida na Justiça Foto: Acervo Pessoal/Denis Ordovás

Já a presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões (ADFAS), Regina Beatriz Tavares, reconhece que relacionamentos poliafetivos seguirão acontecendo, mas discorda da ideia de que os mesmos precisam estar amparados legalmente. “Embora as pessoas possam se relacionar como bem entenderem, isso não implica em direito à proteção pelo Estado como se formassem família.” Para ela, a Constituição e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só reconhecem como entidade familiar a relação entre duas pessoas.

Keterlyn tinha 22 anos quando conheceu Denis e Letícia, em 2013 - os três trabalhavam em um banco. Denis e Letícia já eram casados havia sete anos, mas eles se aproximaram e acabaram iniciando um “namoro a três”. “No início, não pensava em relacionamento. Mas, estava curtindo muito estar com eles. Fazíamos tudo juntos: festas, passeios, academia, caminhada, chimarrão no parque, jantar com os amigos”, relembra ela.

Depois de alguns meses, as famílias e os amigos passaram a desconfiar. “Aquilo começou a causar uma certa curiosidade. Uma aflição até - da mãe dela (Keterlyn) principalmente”, relata Denis.

Keterlyn passou a viver com o casal e os dois filhos adolescentes que Letícia teve em outro relacionamento. Eles dizem que dentro de casa não houve desconforto. “Tínhamos boa relação com os meus filhos. Quando começamos a contar, obviamente eles foram os primeiros a saber”, conta Letícia.

Mas, se em casa não houve conflito, entre as famílias a situação foi mais tensa. “Tivemos efetivamente problemas com a mãe da Katy e com a mãe da Lê. E também com o pai da Katy, que apesar de não morar com ela, não conseguiu aceitar essa situação, Mas, seguimos a nossa vida, estamos felizes, continuamos até hoje”, conta Denis.

Letícia atribui a resistência a um choque geracional e rejeita insinuações de que seria uma mulher submissa, que aceitou a amante do marido. “Eles (gerações anteriores) não têm essa noção que ‘tu’ pode amar mais de uma pessoa, que as coisas podem ser diferentes como são.”

Incompreensões à parte, ela avalia que hoje a relação familiar melhorou. “Acho que as famílias aceitam mais do que entendem”, resume.

Antes de entrar no relacionamento com o casal, Katerlyn diz que nunca tinha ouvido falar da ideia de poliamor. Só que, mesmo sem nunca ouvir falar no assunto, diz ter conseguido ter naturalidade na nova relação. “As coisas foram acontecendo com tanta naturalidade que quando percebi já estava super envolvida com o nosso relacionamento.”

Só que obviamente a relação a três ainda causa curiosidade, e não são raras as perguntas sobre como funciona esse modelo familiar. Eles lembram que a rotina de um trisal não difere em muito da de um casal tradicional. Os compromissos são parecidos, as contas para pagar no fim do mês são iguais, a única diferença é que essa rotina precisa ser dividida por mais pessoas. “O poliamor não é perfeito, ele não é imune a crises, ele não é assim como um casamento tradicional” ressalta Denis.

Keterlyn, Denis e Leticia estão juntos há 10 anos e agora têm um filho Foto: Acervo Pessoal/Keterlyn Kaefer de Oliveira

Maternidade compartilhada

Com uma diferença de idade de 20 anos, havia também diferentes desejos. Letícia já era mãe de um casal de adolescentes quando Keterlyn chegou no relacionamento. Se a maternidade já era algo concreto na vida de uma, na da outra era apenas um projeto e um sonho.

“Sempre tive o sonho de ser mãe, sou apaixonada por crianças”, conta Keterlyn, que comemora o fato de não ter deixado o desejo de lado. “O Denis e a Lê embarcaram comigo nessa aventura.”

Já para Letícia a nova experiência não deixa de ser emocionante. “Experiência de ser a mãe não gestante é bem diferente, mas ao mesmo tempo, como eu estou de licença maternidade, estou criando vínculos com ele (Yan) da mesma forma. Eu já amo muito!”

Caminho legal

Sem a possibilidade de buscar o reconhecimento de forma mais simples em um cartório, o trisal de Novo Hamburgo precisou ir até o Judiciário para reconhecer a união. “Não fui atrás para pesquisar, mas acredito que nós sejamos o primeiro trisal reconhecido pela união estável judicialmente no Brasil. Eu não tenho notícia de um outro que tenha acontecido isso”, ressalta Denis.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça (STJ), não é possível afirmar que a decisão tomada em Novo Hamburgo é inédita no País. Entretanto, em setembro do ano passado o tribunal superior considerou que não se deve reconhecer esse tipo de união poliafetiva.

Diferente de outros casos já conhecidos no País, o trisal optou por buscar o reconhecimento da relação antes mesmo do nascimento do filho. “A estratégia foi judicializar após a negativa dos tabelionatos locais em registrar a união estável do trisal, pública e notório há mais de 10 anos, em razão da determinação do CNJ, que, no nosso sentir, vedou erroneamente a reconhecimento de uniões estáveis entre três ou mais pessoas”, relata p advogado Everson Luis Gross, responsável pela defesa do trisal.

Como pano de fundo dessa busca judicial estava o desejo de ter o reconhecimento como família após o nascimento do filho. “Nosso objetivo sempre foi fazer a certidão de nascimento no nome dos três. São duas mães e um pai. A Letícia não ia ser uma madrasta. Ela é realmente uma mãe, como sempre nós entendemos que é o fruto da nossa família”, destaca Denis.

Limites legais e sociais

Apesar de ter conseguido a decisão favorável ao trisal, o advogado vê poucas chances de se construir uma legislação favorável a esse tipo de relacionamento em um tempo curto. “Vislumbro poucas possibilidades, em razão da composição conservadora do atual congresso, permeada por visões ideológicas, pautadas na religião e nos costumes conservadores e atrasados”, diz Gross.

Integrante do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Priscila tem um entendimento semelhante sobre alterações na lei. “Apesar do nosso Código Civil estar prestes a ser reformado, acho que o tema é de ordem constitucional e mexer na nossa Carta Magna é ainda mais impensável.”

Modelo familiar

Os trisais, ou mesmo outros relacionamentos poligâmicos, colocam em debate como a sociedade e o Estado brasileiro podem, ou não, acolher diferentes tipos de família. Isso divide opiniões dentro do meio jurídico.

Priscila entende que cabe um espaço para o reconhecimento destes modelos fora do tradicional. “Entendemos ser uma intervenção desnecessária estatal na vida privada, uma vez que, pela Constituição, é assegurado a todos o direito à liberdade, pluralidade das formas de família e não hierarquização entre elas.”

Do outro lado, Regina, presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões, argumenta que o modelo de trisais é inviável, inclusive do ponto de vista econômico, tanto para governos quanto para empresas. “Se relações como trisais pudessem ser reconhecidas como uniões estáveis, os seus participantes não teriam como dividir o patrimônio ou exigir pensão alimentícia com base no ordenamento legal. Além disso, se trisais pudessem ser considerados como conviventes em união estável, todos teriam direitos perante órgãos públicos, como o INSS e a Receita Federal.”