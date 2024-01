Direito Internacional e as leis de guerra.

Em 1939, antes de invadir a Polônia, Adolf Hitler proferiu um discurso intitulado "Oração pela paz". Tal retórica, hipócrita e frequentemente utilizada por regimes totalitários e antidemocráticos, de origem política ou teocrática, serve para justificar atos de barbárie e violência em processos de conquista militar. George Orwell denunciou, em seus livros, o que chamou de "duplilanguage", em que as palavras frequentemente transmitem o oposto da realidade.

Temos observado uma ação sociodramática semelhante na contínua guerra do grupo Hamas contra o Estado de Israel. A verdade se compõe de um conjunto de fatos nos quais o "apartheid" sempre existiu, seja étnico ou social. A miséria e a baixa qualidade de vida, abaixo da linha da pobreza, dão espaço a uma farsa política que nos remete ao infame "caso Dreyfus" na França, um processo antissemita denunciado por Émile Zola no corajoso manifesto no L'Aurore, em seu épico "J'Acuse" e ecoado pelo nosso notável Rui Barbosa.

Forças internacionais compostas por radicais de esquerda e direita, aliadas a grupos terroristas muçulmanos e apoiadas por uma mídia com vícios recorrentes, planejam usar de forma instrumental o governo da África do Sul para acusar Israel de genocídio contra o povo palestino no Tribunal Penal Internacional. Destarte, para um observador mais atento os aspectos subliminares desta narrativa torna-se auto-evidente: retrata uma minoria étnica perseguida, com uma entidade terrorista sendo porta-voz de "refugiados" palestinos inocentes, vítimas de outras minorias "algozes" como judeus e cristãos. A inversão é escandalosa. Um povo que perdeu seis milhões de indivíduos no Shoá, o mais cruel genocídio da história, já nomeado como o maior drama da história ocidental, é transformado, sob insinuações reminiscentes da Inquisição e nas palavras do Papa Francisco, em algoz de Jesus e nas acusações teobasharianas em Gaza.

Com o apoio da Secretaria Geral da ONU, herdeira das significativas responsabilidades históricas da fundação do Estado judeu, ressurge a infame acusação de desumanidade pelo deicídio atribuída ao povo judeu. A acusação é seguida por intrigas análogas aquelas que motivaram o folhetim de autoria das polícia czarista, o hediondo texto "Protocolos dos Sábios de Sião", que descrevem Jesus como um impostor. Assim como as falsificações pseudo científicas do principal teórico do partido nazista Alfred Rosemberg que, a mando de Hitler, criou uma "Igreja Alemã", excêntrica abominação ética, que supostamente "provava" a origem ariana de Jesus.