Fact check do futuro

Sambation, 20 dezembro de 2124.

Estamos cumprindo nosso compromisso de reportar fatos do passado que parecem ficção através da Rede DNA-in Chip no qual o leitor pode acessar a matéria ao pressionar a parte lateral do polegar e tê-la incorporado ao seu acervo de informações diretamente no Córtex.

Há 100 anos, no dia 07 de outubro de 2023, ocorreu o maior massacre de judeus desde o evento que ainda hoje chamamos de holocausto. Alguns fatos relevantes só vieram a publico cerca de alguns anos após o ataque promovido por uma coalização de extintos grupos terroristas que se diziam representantes dos palestinos e habitavam a área subterrânea de Gaza, hoje mais conhecida como Área G.

Alguns fatos merecem destaque em nosso Fact Check do Futuro de hoje:

1- Na época, antes mesmo que o País Israel, membro permanente da OTAN desde 2033, pudesse se defender muita gente se mobilizou fazendo passeatas que não contra os atos do que, à época, foram classificados como crimes contra a humanidade. As passeatas e manifestações eram mas a favor dos crimes. (Fatos Verificados por antigos Vídeos e Depoimentos)

2- A extinta Organização das Nações Unidas foi dissolvida depois que a inabilidade e a imperícia dos seus gestores não só não conseguiu levar a termo uma solução justa, mas levou a uma ruptura e à divisão, seguida de colapso. O que era conhecida por ONU foi reformulada em 2034, dando origem a dois blocos distintos de Países: "Autocratas Unidos" e "Exclusividade Democrática".

3- Hoje parece inconcebível imaginar, mas foram aqueles eventos deram origem a uma inesperada modificação da ordem mundial:

O inicio do banimento das criptomoedas. (2035)

A volta da percepção de que afinal o nacionalismo não era um mal tão terrível assim, quando se comparou o que aconteceu no continente Europeu em dezembro de 2038.

A mudança completa do estatuto das redes sociais.(2039)

A proibição do monopólio de informação por parte das grandes empresas de tecnologia (2040)

A proibição do uso e manipulação política da Inteligência Artificial depois dos dois incidentes nucleares. (2043)

O decreto consensual da novíssima "Autêntica Aliança" de que a intolerância política e religiosa assim como a desinformação passaram a ser crimes imprescritíveis "Free Speech, not Free Spit", "Liberdade de Expressão, não de Cuspe" era o lema da lei sancionada pelos recém criados TINPO - Tribunais Internacionais Não Politicamente Orientados.(2047)

A criação do TNPCP - Tratado de Não Proliferação dos cultos proselitistas.

4- Conhecido como o novo julgamento de Nuremberg, que ocorreu na cidade de Sambation em abril de 2049 passou a considerar que as atividades terroristas e todos os seus financiadores seriam punidos sumariamente com banimento das pessoas e nações responsáveis com a pena automática de exílios irreversíveis nas colônias do planeta próxima B.

5- A recusa de reitores e chefes de Instituições (apesar da destruição criminosa dos arquivos, uma cópia da audiência no Congresso Americano permaneceu intacta) em proteger minorias e judeus em seus campi levou a uma ampla investigação dos financiamentos e doutrinação política nas Universidades de todo o mundo. A expressão "depende do contexto", usada em jogral pelas magnificentíssimas, ficou conhecida como um dos álibis intelectuais mais desonestos e vergonhosos da história moderna. Uma reformulação completa de toda grade curricular, foi concluída e instituída em 2063. Adotou-se um único lema e o antigo método pedagógico talmúdico-socrático: os alunos precisam apenas de instrumentos para pensar. Dali em diante surgiram novas lideranças, intelectualmente emancipadas e pós ideológicas. Criaram-se condições para um inédito e ressignificado avanço tecnológico e humanístico. Muitos passaram a chamar este período de Novíssimo Renascimento.

6- Apenas em 2084 emergiu o pacto para resolver um dos conflitos mais antigos do mundo. Foi sancionado um acordo, na presença dos representantes de mais de 118 países membros da "Autentica Aliança": israelenses e a novíssima geração de palestinos chegaram à fórmula de um Estado Democrático único, solução que encerrou todas as disputas e o mais longo período de paz na região.

7- Também neste mesmo ano de 2084 foram resolvidos todos os grandes problemas de disputas territoriais (Rússia-Ucrânia, Taiwan-China, India- Paquistão).

