Dia 15 de Outubro é feriado?

A origem da comemoração remonta ao dia 15 de outubro de 1827, quando foi decretada uma lei que criava o Ensino Elementar no Brasil. Mas, foi somente em 1947, em São Paulo, que quatro professores tiveram a ideia de organizar um dia de paralisação para celebrar a profissão e também reivindicar melhores condições de trabalho, tendo se tornado feriado escolar no Estado no ano seguinte. A ideia se espalhou pelo País e, em 1963, a data foi oficializada nacionalmente como Dia do Professor.

Para profissionais de outras áreas, o dia 15 de outubro é um dia útil normal. Empresas, comércios e serviços públicos operam sem alterações, a menos que haja especificações locais que determinem o contrário.