Estadão chega a 1 milhão de inscritos em seu canal no YouTube

O canal de vídeos do Estadão no YouTube ultrapassou no último dia 9 a marca de 1 milhão de inscritos. O crescimento, acelerado nos últimos meses, é fruto de diversas novas iniciativas do jornal na área de vídeos, considerada crucial na estratégia de conteúdo digital do Grupo Estado.

PUBLICIDADE O resultado reflete novos projetos do núcleo de vídeos do jornal, iniciados em 2023, entre eles seu primeiro vodcast, conteúdos explicativos para descomplicar temas relevantes do noticiário e checagens em vídeo de notícias falsas que circulam nas redes sociais, em parceria com o Estadão Verifica. “Atingir a marca de 1 milhão de usuários no YouTube não é apenas um marco, é um testemunho do poder atemporal da busca honesta da verdade e do apelo universal do jornalismo de qualidade do Estadão em qualquer canal”, diz Eurípedes Alcântara, diretor de Jornalismo do Grupo Estado. “Essa conquista reflete nossa capacidade de transformação digital e de compromisso em atender nossos leitores onde eles estiverem. Vamos aos próximos milhões”, complementa o executivo.

O YouTube é hoje a segunda principal fonte de notícias no Brasil, com 41% da preferência dos entrevistados brasileiros no Digital News Report da Reuters de 2023, um abrangente estudo sobre consumo de notícias, realizado anualmente em 46 países.

A plataforma, que disputa de perto a preferência nacional com o WhatsApp (43%), tem se mostrado cenário propício para o lançamento de novidades como o vodcast Dois Pontos, que aprofunda assuntos importantes para a sociedade com debates que trazem sempre dois pontos de vista (antagônicos ou complementares).

'Dois Pontos' chegou à 2ª temporada com 17 episódios publicados. Foto: Daniel Teixeira/Estadão Foto: ESTADAO0

Principal aposta da nova fase do núcleo de vídeos do jornal, o programa está em sua segunda temporada com 17 episódios publicados, que acumulam mais de 3,4 milhões de visualizações apenas no YouTube.

A apresentação fica a cargo da jornalista Roseann Kennedy, e a produção é feita pelo time de vídeos. Trechos de pontos-chave de todas as edições do Dois Pontos também circulam em outras redes sociais, como Instagram, X, TikTok e Linkedin. Em 2024, as discussões do cenário político devem movimentar o programa.

O Estadão Explica é outro formato criado a partir do perfil do consumo de notícias no YouTube. São vídeos maiores, no formato horizontal, que aproximam a audiência de assuntos do momento com exemplos do cotidiano, sempre que possível. Com elementos visuais atrativos e muito didatismo, o conteúdo costuma reter o público por mais tempo, além de enriquecer as reportagens do site e a home do jornal.

As checagens do Estadão Verifica também ganharam espaço no vídeo. Semanalmente, as reportagens que mais atraíram os leitores do jornal dão origem a conteúdos que não somente relatam a notícia, mas também mostram como os repórteres do núcleo apuraram os fatos.

Para combater a desinformação, os vídeos do Verifica circulam nas mesmas redes em que as notícias falsas se proliferam: além do YouTube, eles são distribuídos no Instagram, X, TikTok, Linkedin, Facebook e no canal do WhatsApp do Estadão.