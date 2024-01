Conteúdo patrocinado: #02 Mackenzie tem inscrições abertas para o vestibular 2024

Iniciar o ano tirando os sonhos do papel é o objetivo de muitas pessoas. Para quem quer estudar, começar uma graduação ou se especializar na área de atuação pode estar nos planos. Nessa série de três podcasts produzida pelo Estadão Blue Studio, em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, a jornalista Bárbara Guerra conversa com especialistas da instituição sobre as vantagens de estudar em uma universidade tradicional, renomada e que está sempre atenta as transformações do mundo atual.

No segundo episódio, o reitor professor Dr. Marco Tullio fala sobre a importância de estar em uma instituição que se mantém em evolução, os desafios dentro do contexto educacional, a internacionalização dos cursos e sobre como todas as iniciativas ajudam os estudantes a construírem sonhos.

Ouça!