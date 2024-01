Conteúdo patrocinado: #03 Mackenzie -- saiba como escolher a pós-graduação ou especialização

Ampliar os conhecimentos, especializar na área de atuação... Tudo isso é importante para se destacar cada vez mais no mercado de trabalho. A escolha do curso e da universidade é de grande relevância neste processo.

Para abordar esse tema, a jornalista Barbara Guerra conversa com o coordenador de cursos de pós-graduação lato sensu da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Adilson Aderito.

No terceiro e último episódio desta série de podcasts produzida pelo Estadão Blue Studio, em parceria com a Universidade Mackenzie, entenda a diferença entre os cursos pós-graduação stricto sensu, especialização e MBA; o que levar em consideração ao escolher o curso e a instituição de ensino; e também saiba mais sobre a internacionalização do ensino e as oportunidades oferecidas pelo Mackenzie.

Quer saber mais? Ouça!