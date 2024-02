Líder no segmento de distribuição de combustíveis no Brasil, a Vibra é dona de outra líder no mercado, a Lubrax, a marca de lubrificantes mais conhecida e que está na ponta da língua do consumidor.

Proprietária de um portfólio de produtos e soluções completas de lubrificação, a Lubrax atende a diversos segmentos. O diretor da área de lubrificantes da Vibra, Saulo Brazil, explica no podcast quais são esses segmentos de atuação e os planos da companhia para os próximos anos.