Morning Call: De olho na COP-28

O Morning Call | Mercado em 15 minutos destaca que o mercado acompanha as decisões da Conferência do Clima das Nações Unidas , que está acontecendo nos Emirados Árabes Unidos. Por aqui, a Bolsa viveu, na semana passada, uma espécie de compasso de espera para as decisões de juros que vão ocorrer nesta semana, com mais uma super quarta, a última do ano, e principalmente, refletiu o payroll norte-americano, que veio acima das expectativas. Com o mercado de trabalho resiliente, se acende o alerta sobre o controle da inflação.