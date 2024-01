'Notícia No Seu Tempo': Após queda, investimento em startups deve voltar em 2024

O setor de startups no Brasil projeta retomada gradual de investimentos e de rodadas de captação, depois de dois anos de forte retração, demissões e encerramento de atividades. O movimento deve ficar longe do boom de 2021, quando as startups nacionais captaram US$ 11 bilhões ( cerca de R$ 54,2 bilhões), mas, desde o ano passado, após grandes negócios nas áreas de fintechs e de desenvolvimento de tecnologia bancária, os investidores voltaram a demonstrar maior apetite pelo setor. Segundo os analistas, a facilidade de captação de recursos no período do boom gerou distorções que forçaram ajustes e levaram ao fechamento de empresas. Com os ajustes e o processo de redução da taxa de juros no País, o setor voltou a ter condições de atrair investimentos e crescer de forma mais sustentável.

E mais:

Economia: Plano para a indústria prevê subsídio e exigência de itens nacionais

Política: Ciro Nogueira, do PP, jura fidelidade a Bolsonaro e dá abraço em Lula