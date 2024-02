'Notícia No Seu Tempo': Bolsa cai após falas de Lula e Prates sobre Vale e Petrobras

O Ibovespa, índice do desempenho das ações na B3, recuou ontem 1,16%, após declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Em entrevista, Lula voltou a criticar a Vale, no momento em que a mineradora discute a sucessão no seu comando. Lula disse que a Vale "não pode pensar que é dona do Brasil" e "as empresas brasileiras precisam estar de acordo com o entendimento de desenvolvimento do governo brasileiro". A sucessão na Vale está paralisada. Desde o ano passado, o governo manobra para escolher o presidente da mineradora. Há resistência dos acionistas privados à ingerência estatal. Após a nova investida de Lula, as ações da Vale caíram 1,1%. Os papéis da Petrobras se desvalorizaram mais de 5% após Prates indicar redução dos dividendos aos acionistas por causa do plano de investimento da empresa.

