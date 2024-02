'Notícia No Seu Tempo': Bolsonaro e generais ficam em silêncio ao depor na PF sobre suspeita de golpe

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta sexta-feira (23/02/2024):

PUBLICIDADE Bolsonaro (PL), como anteciparam os seus advogados, permaneceu em silêncio ao comparecer ontem à Polícia Federal, em Brasília, para depor na investigação que apura suspeita de tentativa de golpe. A defesa de Bolsonaro disse que o silêncio é uma estratégia pelo fato de o ex-presidente não ter tido acesso à delação do tenente-coronel Mauro Cid e aos autos do inquérito. Também suspeitos de integrar uma "organização criminosa" para invalidar a eleição de 2022, os generais Walter Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sergio Nogueira seguiram a mesma estratégia do ex-presidente e silenciaram. Ao todo, 24 alvos da Operação Tempus Veritatis foram intimados a prestar esclarecimentos simultaneamente. O ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, não aderiram ao "pacto de silêncio" e responderam aos questionamentos dos investigadores. E mais Política: Dino herda ação da covid contra Bolsonaro Internacional: No G-20, Blinken promete acelerar ampliação do Conselho de Segurança

Publicidade

Economia: Com medidas arrecadatórias, receita do governo bate recorde em janeiro

Metrópole: Risco de morte por dengue é 8 vezes maior entre quem tem 60 anos ou mais

Esportes: Daniel Alves é condenado a quatro anos e seis meses de prisão por estupro

Caderno 2: Em temporada paulistana, o ator Eduardo Sterblitch estrela 'Beetlejuice: O Musical'