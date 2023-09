'Notícia No Seu Tempo': Brasil aumenta liderança no mundo em exportação agrícola

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta segunda-feira (25/09/2023):

O Brasil, que já era líder nas vendas de café verde, carne bovina, frango in natura, celulose, soja em grão e açúcar, agora também é o maior exportador de milho do mundo, depois de superar os Estados Unidos. Na safra 2022/2023, que vai de agosto a julho, o Brasil exportou 57 milhões de toneladas de milho ante 42,29 milhões de toneladas dos EUA. No ano que vem, o País deve ultrapassar os americanos também na produção de algodão, assumindo a terceira posição no ranking mundial, atrás de China e Índia. Como resultado de avanços tecnológicos e do aumento da produtividade nacional, o Brasil tem batido recordes consecutivos na produção de grãos, com até três safras agrícolas por ano numa mesma área. O protagonismo brasileiro no ranking mundial do agronegócio foi destacado em relatório do departamento de agricultura dos Estados Unidos (USDA).

E mais:

Política: Ministros 'técnicos' e não filiados a partidos têm menor sobrevida no cargo

Metrópole: 1/3 dos adultos no mundo sofre de pressão alta; situação é pior no Brasil

Internacional: Migração recorde da América do Sul pressiona serviços básicos do México

Esportes: São Paulo empata com Flamengo e conquista taça que lhe faltava