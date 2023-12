'Notícia No Seu Tempo': Com a reforma promulgada, desafio agora é debate sobre leis complementares

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quinta-feira (21/12/2023):

Em sessão solene, o Congresso Nacional promulgou ontem a maior reforma tributária desde a ditadura militar. A emenda constitucional que muda a tributação sobre o consumo no País foi aprovada na última sexta-feira, após mais de 30 anos de debates. O desafio agora será a regulamentação por meio de leis complementares, que serão enviadas pelo governo ao Legislativo em 2024. A cerimônia de promulgação contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin, do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, além dos presidentes da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

E mais:

Economia: Senado aprova MP da subvenção do ICMS

Metrópole: Novo zoneamento permite megatemplo e megashopping

Internacional: Protesto contra Milei na Argentina tem adesão menor que a esperada

Esportes: Julgamento de Daniel Alves será em fevereiro; pena pode chegar a 12 anos