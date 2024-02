'Notícia No Seu Tempo': Efetivo policial cai no Brasil; em 10 anos, PMs perderam 30 mil

Pesquisa inédita com uma radiografia das forças de segurança pública no Brasil mostra que os efetivos policiais encolheram nos Estados entre 2013 e 2023. Segundo levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, há uma década havia 30 mil PMs a mais no País. No período, o número de policiais militares no País diminuiu 6,8% - em São Paulo, a queda foi de 8,9%. Apenas 69,3% das vagas existentes para PMs nos Estados estão preenchidas. A redução de efetivo também foi observada nas Polícias Civis, onde 36,5% dos 151 mil postos se encontram vagos. A queda do contingente de policiais está relacionada a pedidos de baixa, aposentadorias, falta de concursos e a um modelo de segurança pública que, segundo os pesquisadores, dificulta a reposição de quadros por causa de seus custos fiscais e previdenciários.

