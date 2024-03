'Notícia No Seu Tempo': Epidemia de dengue supera em dois meses 1 milhão de casos

O Brasil ultrapassou ontem, às vésperas do 'Dia D' convocado pelo governo federal contra o Aedes aegypti, a marca de 1 milhão de casos prováveis de dengue. Alcançado nos dois primeiros meses do ano, o número representa quase cinco vezes o registrado no mesmo período de 2023, quando 207.475 infecções foram notificadas ao Ministério da Saúde. A marca equivale também a quase 60% de todos os registros do ano passado, o segundo com o maior número de relatos prováveis desde 2000. Nas oito primeiras semanas de 2024, o número de casos graves ou com sinais de alarme da doença também disparou e foi 2,5 vezes maior na comparação com o do primeiro bimestre de 2023. Em decorrência da doença, já foram registradas neste ano 214 mortes.

