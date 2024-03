'Notícia No Seu Tempo': Exército liberou licenças de armas para condenados por tráfico, roubo e homicídio

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta segunda-feira (04/03/2024):

PUBLICIDADE Relatório sigiloso feito pelo Tribunal de Contas da União (TCU) mostra que o Exército emitiu licenças de Caçadores, Atiradores e Colecionadores (CACs) para condenados por tráfico de drogas, roubo e homicídio,entre outros crimes. Segundo a auditoria, entre 2019 e 2022, 5.235 pessoas em cumprimento de pena puderam obter, renovar ou manter certificados de registro (CR) de armas. O Exército também deu licenças a 2.690 pessoas com mandado de prisão em aberto e a suspeitos de serem "laranjas" do crime organizado. O relatório aponta "risco à segurança pública". Procurado, o Exército não quis comentar. E mais: Metrópole: Cresce o nº de mortes no País por problema mental ligado a álcool Internacional: Haley volta atrás na promessa de apoiar Trump na eleição geral

Política: Freire Gomes confirma reunião sobre minuta do golpe

Economia: Transformação digital muda perfil do emprego no comércio varejista

Esportes: Gabriel Medina se classifica para a competição de surfe