'Notícia No Seu Tempo': Governo atrasa reforma do ensino médio e mudanças no Enem

O Ministério da Educação (MEC) decidiu suspender portaria que define prazos para alterar o ensino médio do País. A medida ocorre após pressão de entidades estudantis e parte das associações educacionais. Com isso, fica adiada a adaptação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cuja mudança era prevista para 2024. A implementação do modelo nas salas de aula, iniciada em 2022, não deve ser afetada pela decisão do governo Lula. A previsão é que o cronograma fique suspenso por 90 dias, para consulta pública e debate.

Economia: Valor do aluguel tem o maior reajuste desde 2011 com a procura por locação

Política: Relatoria de ação que pode beneficiar empreiteiras gera impasse no STF

Internacional: PF investiga rede russa de apoio a espião que se passou por estudante brasileiro

Metrópole: Diversidade em missão rumo à Lua