'Notícia No Seu Tempo': Litoral concentra lista de localidades mais violentas de São Paulo

Peruíbe, Caraguatatuba, Mongaguá e Ubatuba estão entre os cinco municípios com os maiores índices de crimes praticados com violência no Estado de SP, tendência que tem se repetido nos últimos anos na região. O Índice de Exposição aos Crimes Violentos (IECV) - elaborado pelo Instituto Sou da Paz a partir de números oficiais de 2022 e obtido pelo Estadão - reúne dados de roubos, estupros e homicídios nos 136 municípios paulistas com mais de 50 mil habitantes. Para os pesquisadores, a hipótese de criminalidade sazonal provocada pela presença de turistas no período de férias não se confirma. A Secretaria da Segurança Pública diz reforçar as ações no litoral e aponta que os dados mostram queda dos crimes em 2023.

Economia: Mudanças no arcabouço e no Orçamento geram alerta no mercado

Metrópole: Em Maceió, 15 famílias moram em rua fantasma sobre mina

Internacional: Sob risco, acordo UE-Mercosul testa esforço de projeção global do Brasil

Política: Relator no Senado dá parecer pela aprovação de Flávio Dino para o STF

Esportes: Palmeiras será maior campeão se unificar ou não os títulos