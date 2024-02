'Notícia No Seu Tempo': Mendonça reabre negociação de acordos de leniência da Lava Jato, sem 'revisionismo'

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu 60 dias para que órgãos públicos e empresas que firmaram acordos de leniência no âmbito da Operação Lava Jato cheguem a um consenso sobre os pactos, uma delação premiada de pessoas jurídicas. Durante esse prazo, as empresas que não pagarem as multas previstas nos acordos não sofrerão punições. Na prática, Mendonça autorizou uma renegociação dos acordos. O ministro anunciou a medida após audiência de conciliação sobre ação apresentada por partidos aliados do governo Lula que questiona as multas dos acordos celebrados até agosto de 2020. Mendonça ressaltou a importância dos acordos para o combate à corrupção e disse que a conciliação não deve servir a "revisionismo histórico".

E mais:

Política: PF deve usar discurso de Bolsonaro no inquérito sobre golpe de Estado

Economia: Governo estuda endurecer regras para os gastos de anos anteriores