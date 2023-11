'Notícia No Seu Tempo': Ministros ligam PEC que limita poder do STF à ditadura Vargas

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta terça-feira (14/11/2023):

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, e o decano da Corte, Gilmar Mendes, criticaram a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), prevista para ser votada hoje pelo Senado, que tira poder de ministros do STF, limita decisões monocráticas e pedidos de vista e autoriza parlamentares a cassar decisões da Corte. No seminário "O papel do Supremo nas democracias", do Estadão, Barroso disse ser contrário à PEC porque, segundo ele, as mudanças reforçariam a ideia de que erros do País passam pelo STF. Mendes associou a proposta à ditadura Vargas e disse que ela "não tem boa origem". O decano adiantou que, se os senadores aprovarem a PEC, o plenário do STF deve derrubá-la.

E mais:

Política: Secretário assume culpa por visita da 'dama do tráfico' ao Ministério da Justiça

Economia: Brasil capta US$ 2 bi no mercado na 1ª emissão de títulos verdes

Metrópole: Calorão pode aumentar nos próximos dias

Internacional: Israel fecha cerco a hospital que diz ser usado pelo Hamas como escudo

Esportes: Goleiro Ederson sofre lesão no pé e é cortado da seleção