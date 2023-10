'Notícia No Seu Tempo': País precisa investir R$ 456 bi ao ano no setor de transformação

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta segunda-feira (02/10/2023):

Estudo da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) aponta que o Brasil precisa investir anualmente R$ 456 bilhões na indústria de transformação, por um período de 7 a 10 anos, para retomar o nível de produtividade da década de 1970. Há 50 anos, a produtividade do País era equivalente a 55% da registrada nos EUA - valor de referência para a economia brasileira. Hoje, a produtividade está em torno de 20% e os investimentos na indústria de transformação representam 2,6% do PIB, ante 4,6% necessários para recuperar o tempo perdido. A indústria de transformação é considerada estratégica porque tem o papel de fortalecer o setor produtivo brasileiro, em especial com seus investimentos em tecnologia e inovação. Segundo a Fiesp, o atual nível de investimento não cobre nem sequer o que já está depreciado

E mais:

Política: Políticos de direita dominam TikTok no País de olho em eleitores jovens

Economia: Juro afeta indústria mais avançada

Metrópole: Público aprova primeiro dia do Ruas Abertas na Liberdade

Esportes: Simone Biles estreia no Mundial após afastamento para cuidar da saúde mental

Caderno 2: A bossa nova no palco onde tudo começou