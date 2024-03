'Notícia No Seu Tempo': Suprema Corte derruba tentativa de tirar Trump da eleição de novembro

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta terça-feira (05/03/2024):

PUBLICIDADE Após uma série de vitórias folgadas nas primárias republicanas e caminhando para consolidar seu nome hoje na Superterça, Donald Trump livrou-se ontem de uma ameaça legal à sua candidatura. A Suprema Corte decidiu que os Estados americanos não podem impedir o ex-presidente de concorrer a outro mandato, rejeitando uma contestação do Colorado à sua elegibilidade. Embora os juízes tenham apresentado razões diferentes, o resultado final da decisão foi unânime. Todas as opiniões centraram-se em questões jurídicas e nenhuma tomou posição sobre se Trump se envolveu realmente numa insurreição no ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, como os tribunais do Colorado concluíram. E mais: Política: Ex-comandante do Exército reforça suspeitas contra Bolsonaro Internacional: França se torna único país a converter o aborto em direito constitucional

Publicidade

Economia: Projeto para motoristas de app inclui remuneração mínima e INSS

Metrópole: Beira-Mar é transferido de Mossoró, quase 3 semanas após fuga de cadeia

Caderno 2: De Alcione e Djavan a Filipe Catto e Fresno, Turá anuncia atrações