'Notícia No Seu Tempo': Tarcísio rebaixa chefes da PM, revolta oficiais e abre crise com a corporação

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quinta-feira (22/02/2024):

PUBLICIDADE Uma crise se instaurou na Polícia Militar de São Paulo com a mudança de quase toda a cúpula da corporação pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).Ao todo, 34 coronéis foram rebaixados de funções, entre eles o número 2 da instituição, José Alexander de Albuquerque Freixo. O novo subcomandante será José Augusto Coutinho, ligado ao secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Um grupo de oficiais insatisfeitos viu na medida tentativa de interferência política de Derrite na cúpula da PM, onde há resistências à política do secretário. Derrite se opõe ao aumento das câmeras nos uniformes dos policiais e é adepto de operações ostensivas como as que têm sido feitas na Baixada Santista. O governo nega e diz que apenas antecipou movimento para dar mais mobilidade à carreira na PM. E mais: Metrópole: Empresa de 'laranja' foi contratada para obra em prisão de Mossoró Política: STF vê 'omissão' e torna réus oficiais da antiga cúpula da PM do DF

Publicidade

Internacional: Blinken diz a Lula que discorda de comparação de Gaza com Holocausto

Economia: Imposto Seletivo sobre petróleo e minério deve onerar exportações

Caderno 2: 'Ferrari' corre no circuito do poder e da paixão