Adolescente é morto na porta de escola; mãe de colega usou martelo em ataque

Segundo a investigação da Polícia Civil na segunda-feira, 19, houve uma discussão envolvendo vários adolescentes durante uma live, transmissão ao vivo nas redes sociais. Com a confusão, os estudantes combinaram brigar nesta terça-feira, 20, na porta da escola.

A ocorrência foi aberta no início da tarde, por volta do meio-dia, quando a Polícia Militar foi acionada. Com o fim das aulas, os adolescentes se encontraram na porta da escola, conforme haviam combinado.