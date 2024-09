Gusttavo Lima: avião vendido para dono de bet foi apreendido pela polícia

Antes de a Justiça de Pernambuco ter determinado, nesta segunda-feira, 23, a prisão do cantor Gusttavo Lima, um avião que era do sertanejo já havia sido apreendido. No último dia 4, uma aeronave foi apreendida, em Jundiaí, interior de São Paulo, durante a Operação Integration, comandada pela Polícia Civil de Pernambuco, que investiga lavagem de dinheiro por meio de jogos ilegais. A defesa do sertanejo disse que ele entraria ainda nessa segunda com habeas corpus contra a prisão preventiva.

O avião apreendido estava registrado no nome da empresa Balada Eventos, que pertence a cantor Gusttavo Lima. O avião, porém, é operado pela empresa JMJ Participações.

A aeronave de Gusttavo Lima, vendida para o dono da Vai de Bet, foi apreendida em Jundiaí, no Estado de São Paulo. Foto: Divulgação/SSP

O proprietário da JMJ é José André da Rocha Neto, também dono da Vai de Bet, que até junho era patrocinadora máster do Corinthians. Foi expedido um mandado de prisão contra Rocha Neto no dia 4, quando foi deflagrada a operação, mas ele estava fora do País naquele dia. Herdeiro do ramo imobiliário, ele detém mais de 30 empresas em seu nome. O capital social dos projetos ligados a seu nome soma cerca de R$ 19,2 milhões. A assessoria do sertanejo afirmou que o avião foi vendido para a JMJ, mas disse que o registro ainda consta em nome da empresa de Gusttavo Lima enquanto aguardam a documentação sair.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) afirmou que a parte vendedora (a Balada Eventos) ainda detém a propriedade e posse indireta do avião enquanto o pagamento integral não é concluído com a JMJ.

A Vai de Bet, registrada em Curaçao (onde muitas empresas de apostas esportivas mantêm sede), tem Gusttavo Lima como patrocinador oficial e garoto-propaganda. Quando o avião foi apreendido, a empresa informou, em nota, que acompanha a operação e diz se colocar à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos que forem solicitados quanto à atuação da empresa e de seus sócios.

Gusttavo Lima é garoto-propaganda da Vai de Bet. Foto: Reprodução/Vai de Bet

A Justiça também cita indícios de que Gusttavo Lima tenha ajudado José André da Rocha Neto e a mulher Aislla Sabrina Henriques Truta Rocha a fugir da polícia. Eles haviam viajado no mesmo avião com destino à Grécia.

Investigações começaram em 2023

A polícia de Pernambuco investiga um grupo ligado a bets (sites de apostas esportivas, que são regulares), mas afirma que o alvo da investigação são os jogos de azar que funcionam de forma ilegal. As investigações conduzidas pela Polícia Civil de Pernambuco tiveram início em 2023. Conforme o inquérito, a organização criminosa usava várias empresas de eventos, publicidades, casas de câmbio, seguros e outras para lavagem de dinheiro feita por meio de depósitos e transações bancárias.

A suspeita é de que a quadrilha use tanto as casas de apostas online regulares, quanto os jogos de azar ilegais para as práticas criminosas.

Na mesma operação, foram presos a influenciadora digital Deolane Bezerra e o dono da bet Esportes da Sorte, Darwin Filho.

Cachê do cantor pode chegar a R$ 1 milhão

Gusttavo Lima nasceu na cidade mineira de Presidente Olegário no dia 3 de setembro de 1989. Seu nome de batismo é Nivaldo Batista Lima.