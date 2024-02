Concedido à iniciativa privada em leilão realizado no mês passado, o Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará, passará a cobrar ingresso dos visitantes. O valor da entrada será exigido à parte da taxa de turismo, que já é cobrada pela prefeitura local. Com isso, turistas que forem ao parque poderão ter de desembolsar até R$ 91,50 em 2024. O valor será reajustado anualmente.

A gestão do espaço foi leiloada pelo governo federal em janeiro com valor de outorga de R$ 61 milhões, e prevê ainda que o Consórcio Dunas, que venceu a concessão, invista mais de R$ 1 bilhão ao longo dos próximos 30 anos. Em contrapartida, a concessionária tem a cobrança de ingresso assegurada em contrato.

Parque Nacional de Jericoacoara foi concedido à iniciativa privada pelos próximos 30 anos Foto: Governo do Ceará

Para este ano, o Consórcio Dunas poderá cobrar até R$ 50 por ingresso. Pelo acordo, o valor poderá chegar a R$ 70 no ano que vem e R$ 90 no terceiro ano de concessão. No quarto ano, o ingresso poderá custar até R$ 110. Os reajustes são anuais e prosseguirão a partir do quinto ano.

Vale ressaltar que a cobrança de ingresso será à parte da taxa de turismo, que por enquanto custa R$ 41,50 por pessoa e é cobrada pela prefeitura de Jijoca de Jericoacoara. O valor dá direito à permanência no local por dez dias. Assim, caso a concessionária opte por cobrar o valor máximo permitido, o visitante terá de desembolsar R$ 91,50 este ano, a menos que se enquadre em critérios de isenção estabelecidos por lei ou outro tipo de benefício que poderá ser criado pela concessionária.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) confirmou que a cobrança de ingresso, que até então não existia, está prevista no contrato de concessão do parque.

O órgão ressaltou que o acordo “prevê investimento de cerca de R$ 116 milhões em infraestrutura e aplicação de R$ 990 milhões na operação e gestão dos serviços de apoio à visitação na unidade, em um período de 30 anos”. Procurada, a concessionária preferiu não se manifestar até que a assinatura do contrato seja efetivada.