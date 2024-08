Mario Quintana e o “Caderno H”: das páginas de jornal a livro best seller

“Um engano em bronze é um engano eterno”. Com essa frase o poeta Mario Quintana um dia se recusou a escrever um texto para uma placa num marco erguido em homenagem a ele na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul. No Jornal da Tarde de 13 de março de 1974 essa saborosa história foi usada para começar a contar como o poeta gaúcho estava na lista dos livros mais vendidos do Brasil com o seu “Caderno H”, que reunia seus textos publicados na imprensa gaúcha. Leia a íntegra.

Poeta e escritor na redação do jornal Correio do Povo, em Porto Alegre. 11/3/1974 Foto: Acervo Estadão

Jornal da Tarde - 13 de março de 1974

Reportagem sobre o sucesso do livro Caderno H, de Mario Quintana, no Jornal da Tarde de 13 de março de 1974. Foto: Acervo Estadão





Jornal da Tarde

PUBLICIDADE Por 46 anos [de 4 de janeiro de 1966 a 31 de outubro de 2012] o Jornal da Tarde deixou sua marca na imprensa brasileira. Neste blog são mostradas algumas das capas e páginas marcantes dessa publicação do Grupo Estado que protagonizou uma história de inovações gráficas e de linguagem no jornalismo.

Publicidade

Um exemplo é a histórica capa do menino chorando após a derrota da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1982, na Espanha.

Veja também