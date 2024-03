Em um estudo divulgado em julho passado, cinco pesquisadores da McKinsey, liderados por Eric Lamarre, sócio-sênior do escritório da consultoria em Boston (EUA), concluíram que, embora 89% das grandes empresas no mundo tenham projetos de transformação digital e de IA em curso, apenas 31% aumentaram as receitas e 25% diminuíram custos como esperado.

Esses resultados podem atrapalhar grandes investimentos em transformação digital. Segundo o grupo, gestores podem preferir investir em um segundo momento, depois de outras empresas terem desbravado uma nova tecnologia. Isso pode, de fato, reduzir riscos, mas diminui também a chance de consolidarem uma liderança estratégica por um bom uso do recurso desde cedo.

"Assim como a beleza está nos olhos de quem vê, o valor também está nos olhos de quem vê", afirma Anurag Goel, líder global de "Business Value Practice" da Red Hat, líder mundial de software empresarial open source. Conversamos sobre isso durante sua visita ao Brasil nessa semana.

Ou seja, é preciso saber o que é valioso para cada caso. Para ele, que lidera uma equipe que identifica as melhores soluções tecnológicas para resolver as necessidades de negócios, os baixos resultados indicados nessa pesquisa podem ter muitas causas, como um escopo de projeto mal definido ou uma implementação deficiente. "Você também precisa garantir que haja uma mudança de processo, uma mudança de pessoas, que andem de mãos dadas com a tecnologia", explica.