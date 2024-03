Impossível não pensar no filme "Ela" (2013), de Spike Jonze, em que o protagonista Theodore (Joaquin Phoenix, na foto) se apaixona por Samantha, o sistema operacional inteligente de seu computador e celular (na voz de Scarlett Johansson). Em uma época em que as massas não debatiam IA, o que a tornava irresistível era sua fala tão "humana".

A verdade é que não sabemos ainda lidar com essa "intrusa" em nossa humanidade. Nós a criamos, mas, de certa forma, não a controlamos. Ela desafia nossa racionalidade, emoções e sentidos. Como não acreditar que o papa Francisco estava passeando com um pomposo casacão branco quando vimos aquela foto? Apesar de ter sido uma das imagens mais publicadas no ano passado, era absolutamente falsa, sintetizada pela IA!

Agora discutimos se a IA pode ser dona do que inventar, e até lucrar com isso (no caso, seus desenvolvedores). O Gabinete de Marcas e Patentes dos Estados Unidos acabou de determinar que não pode, mas permite que ela seja usada extensivamente em pesquisas. Oras, nesse caso, quem é o inventor: a máquina ou a pessoa?

Mesmo que você não esteja buscando uma patente, "conversar" com a IA (sim, esse é o verbo adequado) pode contribuir muito com seu trabalho e outras tarefas. Tanto que profissionais que já fazem isso estão se destacando no mercado.