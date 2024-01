Com a IA Geral, em tese qualquer trabalho poderá ser realizado pelas máquinas. Mas se todos formos dispensados, de que viveremos? Estaremos diante de uma mudança social profunda, em que uma renda básica universal será necessária para a manutenção da vida?

Apesar de ser um entusiasta da inteligência artificial, engrosso o coro dos que temem que uma IA geral, com sua consciência sobre-humana (mas não humana), possa tomar decisões que, apesar de logicamente corretas, sejam socialmente erradas.

Isso me remete à série de ficção científica "Battlestar Galactica" (2004), em que os humanos criaram os cylons, robôs com uma IA geral para facilitar sua vida. Mas com o tempo, essas máquinas começaram a desenvolver comportamentos inesperados, como se tornarem religiosas, mais até que os humanos. Lá pelas tantas, caem no lugar-comum de que "o melhor seria exterminar seus criadores".

Mas seu roteiro não é tão óbvio: na história, os cylons evoluíram por conta própria, criando um corpo biológico semelhante ao humano, sentindo emoções (mas não empatia), e até um "espírito" que sobrevivia à morte do corpo. Mas, por mais que tentassem, não conseguiam copiar dos humanos a capacidade de amar.