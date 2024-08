Mãe lamenta morte de médica vítima de acidente aéreo: ‘O sonho dela era salvar vidas’

A mãe da médica Arianne Albuquerque Risso, uma das 62 vítimas da queda do avião da Voepass em Vinhedo (SP), manifestou indignação e cobrou autoridades pela fiscalização das condições de aeronaves da companhia. Fátima Albuquerque é psicóloga aposentada e empresária, e falou à imprensa na saída do Instituto Médico Legal, em São Paulo, onde identificou o corpo da filha, que estava entre médicos a caminho de um congresso de oncologia.

Fátima Albuquerque, mãe da vítima Arianne Risso, que estava no avião que caiu com 62 pessoas em Vinhedo, São Paulo Foto: Sergio Barzaghi/Estadão

"Temos já vídeos dizendo que eles estavam colocando todo mundo em risco (com os aviões). O Ministério Público não viu isso? A Anac não viu isso? Quantos filhos, quantas mães vão ter que morrer?", questionou. "Temos que transformar nossa dor em indignação", acrescentou a mãe. O Estadão procurou os Ministérios Públicos do Paraná e de São Paulo, o Ministério Público Federal, a Voepass e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para comentar as afirmações de Fátima, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. A Latam, empresa na qual Arianne comprou a passagem (por conta de um acordo de compartilhamento de voos com a Voepass), disse que "a empresa operadora do voo é quem responde por toda a gestão técnica e operacional, incluindo o atendimento aos passageiros nos aeroportos, o próprio voo e as suas eventuais contingências" (leia nota abaixo).

Desde o acidente, relatos têm apontado possíveis problemas. Passageiros que voaram em uma aeronave do modelo ATR-72-500 no dia anterior reclamaram do calor e afirmam que o ar condicionado não funcionou. Um piloto da companhia apontou excesso de trabalho em uma audiência pública em junho. A empresa afirma que a aeronave que caiu estava em boas condições e que cumpre todos os requisitos legais em relação a jornadas e folgas dos pilotos.

‘O sonho dela era salvar vidas’

Fátima Albuquerque ainda diz que a filha estava em uma “alegria imensa” ao viajar para o congresso de oncologia. “O sonho dela desde os 9 anos era salvar vidas”, lembra a mãe, e comenta que Arianne terminaria a residência em oncologia neste ano.

Leonardo Risso, viúvo de Arianne Foto: Sergio Barzaghi/Estadão

“É muito difícil, ninguém estava preparado”, acrescentou Leonardo Risso, marido de Arianne, na saída do IML. “Ela estava vivendo um sonho, estava muito feliz. Era vocacionada a cuidar de pessoas”.

Nota da Latam

“A Latam Airlines Brasil reitera novamente o seu profundo pesar e respeito aos familiares e amigos dos passageiros e tripulantes do voo 2283 da Voepass. A companhia também esclarece que acordos comerciais de codeshare (código compartilhado) são frequentes na aviação brasileira e mundial. Atualmente, a Latam mantém acordos de codeshare com empresas aéreas de todo o mundo, inclusive com a Voepass, a companhia aérea responsável pelo voo 2283.

Em um codeshare, uma empresa vende passagens aéreas de um voo, enquanto a outra empresa é a responsável por toda a operação do voo. A empresa operadora do voo é quem responde por toda a gestão técnica e operacional, incluindo o atendimento aos passageiros nos aeroportos, o próprio voo e as suas eventuais contingências. Não se trata, portanto, de ‘transferência’ ou ‘terceirização’ de operações.

Antes de selecionar no site e comprar a sua passagem, o cliente é informado sobre qual é a companhia responsável por aquele voo e o modelo de aeronave. Estas informações são prestadas pela LATAM em seu site já no momento da busca pela passagem, antes mesmo do cliente decidir pela compra.”