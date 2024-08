Nutricionista morta em Vinhedo viajava para celebrar aniversário de 31 anos nos EUA

A nutricionista tinha dois irmãos: Gabriel, de 27, e Landerson, 35. Ela era graduada em Administração pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), em Cascavel. Mais tarde, cursou Nutrição na Fundação Assis Gurgacz, também em Cascavel.

Ana Caroline atuava na própria clínica de nutrição, em Cascavel, e também como supervisora comercial na Itasa Alimentos, empresa da família em Santa Tereza do Oeste. A mãe conta que a filha vivia o presente com muito amor e intensidade. “Menos com essa dor de perder uma filha dessa forma trágica, eu começo a entender por que a Ana viveu intensamente. Ela sempre se mostrou uma pessoa positiva, autêntica e muita ativa. Sempre em busca do novo, do conhecimento, e focada no seu trabalho”.