Da decolagem à queda: a cronologia da tragédia com o avião da Voepass em fotos e vídeos

Era mais uma viagem do ATR 72-500, dessa vez de Cascavel, no Paraná, para o Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Mas a aeronave, que levava 58 passageiros e quatro tripulantes, não chegou ao seu destino.

O avião caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, e não houve sobreviventes. Autoridades investigam a causa do acidente — uma das principais suspeitas é a formação de gelo nas asas — e familiares e amigos lidam com a dor e a saudade.

Abaixo, uma cronologia em fotos e vídeos daquele que é o acidente aéreo em solo brasileiro com mais vítimas desde 2007.

Dias antes do voo

Amantes da aviação gravaram o ATR 72-500, matrícula PS-VPB, da Voepass Linhas Aéreas (antiga Passaredo), em uma decolagem padrão dias antes do acidente.

Nas redes sociais, também estão registros da tripulação, incluindo a comissária Debora Soper Avila, em viagens anteriores.

Debora Soper Avila Foto: Redes sociais

Um dia antes do acidente

A jornalista Daniela Arbex voou no PS-VPB um dia antes do acidente e contou que, na ocasião, o ar condicionado da aeronave não estava funcionando.

Minutos antes da decolagem

Na sexta-feira, 9, pouco antes de embarcar, a fisiculturista Daniela Schulz Fodra postou um vídeo em suas redes sociais falando sobre a viagem.

Publicidade

A passageira Isabella Santana Pozzuoli também postou um vídeo minutos antes do embarque. Ela estava em frente ao avião e destacou a baixa temperatura (8ºC).

No avião

Já no avião, alguns passageiros compartilharam fotos com familiares. Rafael Fernando dos Santos foi um deles. Ele tirou uma foto ao lado da filha, Liz Ibba dos Santos, que o acompanhava para comemorar o Dia dos Pais.

Rafael Fernando dos Santos e Liz Ibba dos Santos passariam o Dia dos Pais em Florianópolis Foto: REDES SOCIAIS

O casal Maria Auxiliadora Vaz de Arruda e José Cloves Arruda, de Guaratinguetá (SP), também tirou fotos no avião.

Maria Auxiliadora Vaz de Arruda e José Cloves Arruda Foto: Redes sociais

Durante o voo

A aeronave não reportou qualquer emergência antes do acidente. “É tudo prematuro, mas o que temos até agora é que não houve, por parte da aeronave, comunicação com órgãos de controle de que haveria alguma emergência”, disse o chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), brigadeiro do ar Marcelo Moreno, em entrevista coletiva na noite de sexta-feira, 9.

Perda de altitude

O avião perdeu 4 mil metros de altitude em 1 minuto. Segundo dados do site Flightradar24, às 12h23, o avião subiu até atingir 5 mil metros de altitude, permanecendo nessa altura até 13h21. A partir desse horário, a página mostra uma perda de altitude da aeronave.

Moradores registram os últimos instantes do avião no céu

A queda

Avião caiu na região do bairro Capela, em Vinhedo (SP), no inicio da tarde de sexta-feira Foto: Claudia Vitorino

Pessoas que não embarcaram

PUBLICIDADE Algumas pessoas não embarcaram na aeronave e, com as primeiras informações sobre a queda do avião, compartilharam suas histórias e entraram em contato com familiares para tranquilizá-los. “Você tá onde? Eu também, minha filha (ao fundo dá para ouvir a filha dizendo que estava com saudade dele). O papai já está indo para casa. Eu perdi o voo. Ô, filha, porque eu perdi o voo. Porque o voo que eu perdi, ele caiu, o avião. Deus é muito bom, filha. O papai te ama, tá?”, disse Adriano Assis à filha ainda no aeroporto de Cascavel.

Publicidade

José Felipe Araújo, de 21 anos, foi barrado de embarcar no voo. “Aconteceu que eu me enganei com as empresas de voos. Eu pensei que ia sair pela Latam, não pela Voepass, que infelizmente foi o que caiu”, disse em depoimento ao Estadão.

José Felipe Araújo foi barrado de embarcar no voo fatal Foto: Fabio Donegá