Veja o que se sabe sobre o caso de bebê recém-nascida raptada em Minas Gerais

Uma bebê recém-nascida sequestrada do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), em Minas Gerais, foi encontrada na manhã de quarta-feira, 24, em Itumbiara, Goiás, após buscas realizadas pela Polícia Civil dos dois Estados.

Conforme a investigação, a suspeita de ter praticado o crime é uma médica de 42 anos, que foi presa pela polícia. A identidade da mulher não foi revelada e o Estadão não conseguiu localizar a defesa. A bebê, que nasceu por volta das 21 horas de terça-feira, 23, foi levada da maternidade pouco antes da meia-noite. Conforme a Polícia Civil de Goiás, a investigação aponta que o crime foi premeditado.

Veja a seguir o que se sabe sobre o caso.

Médica é presa por suspeita de sequestrar recém-nascida de hospital em Minas Gerais. Foto: Divulgação/Polícia Civil de Goiás

Quem é a suspeita do sequestro?

Uma mulher de 42 anos é suspeita de ter raptado uma bebê recém-nascida no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), em Minas Gerais, na quarta-feira, 24.

A identidade da médica neurologista não foi revelada.

Como a criança foi levada?

A bebê, que nasceu por volta das 21 horas de terça-feira, 23, foi levada da maternidade pouco antes da meia-noite. Trajada como profissional de saúde e portando crachá do hospital, a suspeita entrou no quarto onde estavam os pais da criança, às 23h30, e se passou por médica pediatra para tirar a criança da mãe. Em seguida, entrou num banheiro e colocou a menina em uma mochila antes de ir embora.

Em que momento houve a suspeita do rapto?

Segundo a Polícia Militar, a mulher passou aproximadamente 30 minutos no hospital. O pai da criança relatou que estava descansando ao lado da esposa no alojamento da maternidade quando a falsa médica entrou no quarto.

Ela teria conversado com o casal e pedido que lhe entregassem a recém-nascida, pois a levaria até a enfermaria para alimentá-la.

O homem aguardou no corredor por alguns minutos, quando a suspeita passou por ele com um cobertor nas mãos e a mochila nas costas. Antes de ir embora, ela teria dito que uma enfermeira estava dando leite para a bebê e a levaria de volta em breve.

Em seguida, ele voltou a questionar sobre a filha, mas foi informado que nenhum funcionário do hospital estava com a criança.

Logo após o ocorrido, a equipe do hospital acionou a Polícia Militar e forneceu imagens de câmeras de segurança para os agentes a fim de localizar a suspeita de ter raptado a bebê recém-nascida.

O que disse o hospital?

Por meio de nota, a instituição disse que iniciou apuração interna para esclarecer as circunstâncias do ocorrido e eventuais responsabilidades.

“Ressalto também o nosso compromisso com o aprimoramento dos processos de trabalho e especialmente com os controles de acesso no nosso hospital, porque assim a gente vai garantir que outro caso como esse não volte a acontecer na nossa instituição”, disse a gerente de saúde Liliane Passos.

Onde a criança foi localizada? A suspeita foi presa?

No começo da manhã de quarta-feira, após intensa troca de informações entre as Polícias Civis de Minas Gerais e Goiás, as equipes da Polícia Civil de Goiás conseguiram resgatar a criança e posteriormente prender a médica. A ação aconteceu por volta das 10h30, no Jardim Morumbi, em Itumbiara, em Goiás.

Imagens de câmeras mostraram que a médica dirigiu um veículo Toyota Corolla pela rodovia, tendo passado por um pedágio para se chegar ao município que fica na divisa entre Goiás e Minas Gerais.

Os policiais civis goianos encontraram, no carro da médica, enorme enxoval próprio para bebê do sexo feminino, peças novas. Foto: Divulgação/Polícia Civil de Goiás

Há suspeita de crime premeditado?

No carro da médica, os policiais encontraram grande quantidade de enxoval próprio para bebê do sexo feminino, peças novas, o que mostra a premeditação do sequestro. “A profissional ainda alegou que seria um presente para sua empregada doméstica, que está grávida, porém, a servidora espera um menino”, acrescenta a Polícia Civil de Goiás.

Como estão as investigações?

A detida foi conduzida pelos policiais civis da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Itumbiara e autuada pelo crime de sequestro qualificado, que prevê pena de até cinco anos de reclusão.

Segundo a investigação, a autuada fica à disposição do Poder Judiciário de Itumbiara, uma vez que o crime de sequestro é permanente e este é o local onde deve ser fixada a competência jurisdicional, inclusive para audiência de custódia.

O caso ainda segue sob investigação.