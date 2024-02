Policial no Brasil ganha mais do que em outros países? Veja comparação

O policial brasileiro ganha, em média, um salário bruto de R$ 9.503,42, segundo novo levantamento divulgado nesta terça-feira, 26, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A organização também levantou as médias de países latinos, como o Chile, da Europa e dos Estados Unidos para comparar a remuneração média do agente de segurança pública em cidades brasileiras.

Para o dado brasileiro, o Fórum considerou apenas a média das remunerações brutas das polícias e perícias técnicas estaduais. Em dólar, o salário médio do policial brasileiro ficou em 1.840,32, de acordo com a cotação nominal de 2022, ano-base usado para a comparação. O número é superior aos US$ 1.729,97 pagos, em média, a agentes chilenos. No Canadá, por outro lado, o valor é de US$ 5.341,53.

Policial brasileiro, na média, ganha menos do que agentes de segurança do Chile, dos EUA (foto) e de vários países europeus Foto: Charly Triballeau/AFP

Remunerações médias mensais de profissionais de segurança pública

Brasil: US$ 1.840,32;

Alemanha: US$ 2.850,87;

Estados Unidos: US$ 4.881,67;

Chile: US$ 1.729,97;

Canadá: US$ 5.341,53;

França: US$ 4.410,79;

Inglaterra: US$ 3.393,13;

Portugal: US$ 2.968,68.

A média vista nos Estados Unidos, usando como base o salário em Nova York, ficou em US$ 4,8 mil. Na Alemanha, a quantia é de US$ 2.850, enquanto na França o valor sobe para US$ 4.410.

Policial maneja câmera em atividade patrulha no centro de São Paulo Foto: Taba Benedicto/Estadão - 10/02/2022

A análise também calculou o valor levando em consideração a paridade do poder de compra (PPC), método que permite comparar o custo de vida em dois países considerando uma cesta de produtos e serviços idêntica. A PPC foi ajustada de acordo com os dados de 2022 divulgados pela OCDE, detalhou o Fórum.

Com isso, o número brasileiro ficaria em 3.493,53. Mais próximo a países como Alemanha (3.902,49) e Chile (3.545,68). O maior patamar entre os países analisados fica com a França: 6.216,99.

Remunerações médias mensais de profissionais de segurança pública (PPC):

Brasil: 3.493,53;

Alemanha: 3.902,49;

Estados Unidos: 4.881,67;

Chile: 3.545,68;

Canadá: 5.969,67;

França: 6.216,99;

Inglaterra: 4.227,08;

Portugal: 5.392,45.

Se na comparação internacional, o salário do policial brasileiro fica abaixo dos pares, no cenário interno a remuneração é maior do que a média do funcionalismo. Os R$ 9,5 mil são quase o dobro do restante do funcionalismo – cerca de R$ 5 mil –, sendo que as folhas de ativos e inativos da Segurança Pública respondem por 23% do total de gastos dos Estados com pessoal.

O salário médio dos inativos é ainda maior: R$ 11 mil ante R$ 6 mil para as demais carreiras do funcionalismo. Além disso, 33 mil dos 739 mil policiais e guardas do País (5,4%) receberam salários acima do teto do funcionalismo em 2023 (R$ 39.293).

O estudo também mostrou redução nos efetivos das polícias na última década: o total caiu de 434,5 mil para 404,9 mil entre 2013 e o ano passado. O Brasil tem hoje apenas 69,3% das vagas existentes para PMs preenchidas.