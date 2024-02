Presídio no Piauí tem fuga de 17 detentos; Estado realiza buscas

A fuga ocorre cinco dias após dois detentos fugirem de uma penitenciária federal, no dia 14 - foi a primeira fuga registrada de um estabelecimento prisional desse tipo, tido como de segurança máxima.

Sobre a fuga dos 17 presos, a Diretoria de Unidade e Administração Penitenciária (Duap), da Secretaria Estadual da Justiça do Piauí, informou em nota que “desde a ocorrência todas as forças de segurança do Estado já entraram em ação em diligências para a recaptura dos foragidos”.