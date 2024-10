Programa para jovens negros inclui aula com ex-diretora do governo dos EUA; veja como se inscrever

O Instituto Four e o Movimento pela Equidade Racial (Mover) lançam o programa gratuito “Lideranças do Futuro” voltado à qualificação de jovens profissionais pretos e pardos do Brasil. As inscrições estarão abertas até 30 de novembro e podem ser feitas aqui.

O curso é recomendado para profissionais autodeclarados pretos e pardos que desejam construir uma carreira em posições de liderança e aqueles que já ocupam cargos de gestão, mas que pretendem fortalecer a formação. O objetivo é ajudar a formar uma nova geração, mudando o padrão de liderança de grandes empresas do Brasil.

Participantes do treinamento ProLíder Mover, iniciativa para aperfeiçoar a formação de lideranças negras Foto: Pryscilla Muniz

PUBLICIDADE Os participantes terão cinco masterclasses com executivos renomados, entre eles, a consultora estratégica em liderança Michele Hunt, autora da série de livros DreamMakers. Hunt foi também diretora do Federal Quality Institute durante o governo do presidente Bill Clinton e integra atualmente a campanha presidencial de Kamala Harris, nos Estados Unidos. Completam a lista das masterclasses:

Mafoane Odara, executiva de pessoas, cultura e transformação na ZAMP;

Fernanda Ribeiro, CEO Conta Black e fundadora e Conselheira do Afrobusiness;

Debora Mattos, general manager da Coca-Cola Chile, Bolívia e Paraguai,

Gilberto Costa, diretor-executivo JP Morgan e co-fundador do Pacto de Promoção de Equidade Racial.

O objetivo é impulsionar a carreira de 50 mil pessoas pretas e pardas até o final de 2024. “O Brasil tem urgência na promoção da equidade racial e vamos intensificar este movimento tão importante”, afirma Wellington Vitorino, fundador e CEO do Instituto Four.

A formação ocorrerá no formato online por meio de aulas gravadas e ao vivo em quatro módulos:

Propósito e Autorresponsabilidade;

Gestão de Carreira;

Liderança de Alta Performance;

Gestão de Resultados.

Ao final, além da certificação, todos os alunos formados entram automaticamente no banco de talentos do Instituto Four e das empresas associadas ao Mover.

“Acreditamos que a diversidade nas lideranças é essencial para a transformação do mercado de trabalho no Brasil. Estamos comprometidos em promover a equidade racial e a inclusão, e este programa é um passo importante nesse sentido”, afirma Fernando Soares, gerente de projetos do Mover.

Serviço: Lideranças do Futuro

Inscrições: até 30 de novembro de 2024

Site: www.liderancasdofuturo.com.br

Formato: Online e gratuito

Mais informações: liderancasdofuturo@institutofour.org