Programas de capacitação para empreendedoras negras abrem inscrições; veja como participar

Podem participar da capacitação mulheres maiores de 18 anos que se identificam como pessoa negra (parda ou preta), tenham negócios ativos a partir de 1 a 3 anos de atuação e que estejam disponíveis (e com acesso a internet) para participar de todas as aulas do AfroLab e das mentorias online. De todas as inscritas, 100 serão selecionadas e o resultado será divulgado no dia 16 de agosto.

O calendário do programa prevê ainda que, em outubro, as inscritas participem de uma mentoria com o time de voluntários da Unilever - companhia que detém a marca de cosméticos Seda - para o desenvolvimento dos empreendimentos de cada participante.