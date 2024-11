Quais são as 10 gírias mais buscadas no Google em 2024? Veja lista

O site Preply fez um levantamento com os termos coloquiais mais populares no Brasil ao longo do ano, com base nas milhões de pesquisas online. Desde janeiro, a procura pelo significado de expressões informais, interjeições e bordões diversos gerou mais de 3,2 milhões de buscas no Google Brasil.

PUBLICIDADE A expressão líder foi “calabreso”, que ficou popular após Davi, participante do reality Big Brother Brasil 2024, usar a gíria em uma discussão com Lucas e Mc Bin Laden. “Você é fofoqueiro. Vai lá, calabreso”, disse, deixando os brothers confusos. Na ocasião, Davi tentou explicar que era uma gíria que ele usava com frequência. Alguns participantes, entretanto, pensaram que ele estava sendo gordofóbico. O termo, na verdade, é um bordão usado pelo humorista Toninho Tornado, que fez sucesso em 2023, e gerou inúmeras variações, além de ser reproduzido por diversas celebridades.

O desentendimento por conta do uso da palavra fez com que a gíria ganhasse mais repercussão e, consequentemente, muitas pessoas buscaram seu significado no Google.

'Calma, calabreso!' Gíria viraliza após discussão de Davi do BBB 24. Foto: Fábio Rocha/Globo/Divulgação

Outra gíria muito procurada foi “casca de bala”, que faz referência um amigo ou parceiro para todas as horas. A expressão viralizou por conta da música de Thullio Milionário, muito reproduzida nas redes sociais.

Diversas siglas também foram buscadas por conta da falta de clareza sobre o seu significado, como é o caso de “PDP”, “PPRT”, “BTF” e “SLC”.

Veja abaixo a lista das 10 gírias mais procuradas no Google e seus significados:

Calabreso - 138.400 buscas Casca de bala - 70.160 buscas PDP (“pode pá”) - 25.100 buscas 244 - 22.800 buscas PPRT (“papo reto”) - 22.800 buscas Paia - 15.900 buscas BTF (“boto fé”) - 13.200 buscas Vazar na braquiara - 12.180 buscas Biscoiteiro - 12.020 buscas SLC (“sê é louco”) - 9.580 buscas

“Pode pá” (PDP) costuma ser usada para afirmar algo com certeza, como “pode ter certeza” ou “pode confiar”. “Papo reto” (PPRT) significa falar de maneira direta e franca, sem “rodeios”. E “boto fé” é uma expressão que reflete confiança, apoio ou concordância com algo dito por outra pessoa.

Já a gíria 244 faz referência ao artigo do Código de Trânsito Brasileiro que trata de empinar motos, sendo usada para se referir a pessoas que gostam de fazer manobras arriscadas e exibicionistas.

“Paia” descreve algo sem graça, de baixa qualidade ou desinteressante, enquanto “biscoteiro” é um termo popular nas redes sociais para alguém que busca atenção ou elogios, geralmente publicando fotos e conteúdos chamativos.

Por sua vez, “vazar na braquiara” é mais comum na região centro-oeste do País e tema de uma música sertaneja de sucesso da dupla Hugo e Guilherme. A expressão indica que alguém vai sair rapidamente ou de forma discreta.

