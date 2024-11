Enterro grátis ‘escondido’ e taxas: as queixas sobre cemitérios de SP e sobre a decisão do STF

As concessionárias do serviço dizem seguir “rigorosamente as diretrizes e a política tarifária definida no edital de concessão’ e afirmam divulgar as gratuidades. Já a Prefeitura afirma que a transferência da gestão para a iniciativa privada melhora a eficiência e a qualidade do setor. A concessão teve início em março de 2023, sob a gestão Ricardo Nunes (MDB).

A SP Regula, agência responsável por supervisionar a prestação do serviço das concessionárias que administram os 22 cemitérios municipais, afirma ter recebido 11 reclamações sobre “exumação e translado/transferência de corpos” e “homenagem fúnebre, velório, sepultamento e cremação” no primeiro semestre deste ano. Em 2023, foram 12 chamados, de acordo com o órgão.