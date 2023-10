Quantos homens e mulheres há na sua cidade? E qual a faixa etária? Consulte dados do Censo 2022

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira, 27, dados referentes ao Censo realizado em 2022. Eles trazem o detalhamento quanto a sexo e faixa etária da população brasileira. O levantamento mostrou que o ritmo de envelhecimento da população tem crescido, assim como o seu perfil feminino.

O porcentual de pessoas com 65 anos ou mais no País chegou a 10,9% da população – uma alta recorde de 57,4% frente aos números de 2010, quando os idosos representavam 7,4% do total. O índice de envelhecimento também aumentou: são 55 idosos para cada grupo de 100 crianças. Em 2010, este índice era 30. Veja a seguir os dados consultáveis por município.

Consulte a característica da população da sua cidade

Como esse dado variou desde o último Censo, em 2010? Consulte a sua cidade.

E quanto à característica da faixa etária, como a população da sua cidade envelheceu na última década? O índice de envelhecimento leva em consideração a proporção de maiores de 65 anos para cada cem crianças e adolescentes de até 14 anos. Busque por município.

Continua após a publicidade

Por Estado e faixa etária, veja como está distribuída a população.

E por Estado, veja como está o índice de envelhecimento.